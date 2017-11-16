Федерер: я не хочу изменений в правилах

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал новые правила теннисных матчей, опробованные на «Мастерсе U21» в Милане.



«Необходимо всё обдумать и серьёзно обсудить. Если изменить правила, нельзя будет потом просто взять и вернуть всё как было, если что-то кому-то не понравится. Лично я не вижу в туре серьёзных проблем, требующих перемен — особенно в вопросе длительности сетов. Да, это может добавить интриги, но чем дольше длится сет, тем больше у тебя шансов захватить лидерство, тем комфортнее ты себя чувствуешь.



Нынешний формат позволяет пробовать различные вещи, экспериментировать на корте. Если каждое очко будет на счету, такая свобода уйдёт. Есть и позитивные, и негативные моменты, но я, честно говоря, не хочу никаких изменений в туре», — приводит слова Федерера Tennis World USA.