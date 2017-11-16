Надаль: мне нравятся нынешние правила, но в будущем могут понадобиться изменения

Испанец Рафаэль Надаль высказал мнение по поводу новых правил теннисных матчей, опробованных на «Мастерсе U21» в Милане.



«Какие-то моменты в правилах мне нравятся, какие-то — нет. Однако ничто не идеально. В теннисе богатые традиции, и глобальных перемен за всю историю игры было немного. Если спросить меня, хочу ли изменений лично я, ответ будет отрицательным. Я первая ракетка мира, я многого добился — но если игре нужны перемены, чтобы стать более привлекательной для болельщиков, то ничего не поделаешь.



Принимать такие решения — не моя работа. Людям, управляющим теннисом, нужно оценить все „за“ и „против“ и принять правильные решения, которые сделают наш спорт ещё более привлекательным, чем сейчас. Я доволен нынешними правилами, но, возможно, в будущем понадобятся какие-то изменения», — цитирует Надаля Tennis World USA.