Докич: семья нужна Кирьосу и поддерживает его, в отличие от моего отца

Бывшая австралийская теннисистка Елена Докич выразила восхищение и игрой, и семьёй своего соотечественника Ника Кирьоса.



«Судя по тому, что я знаю и вижу, у него хорошая семья, которая оказывает ему поддержку. У меня были очень тяжёлые отношения с отцом, применявшим насилие. У Ника всё наоборот. Семья нужна ему, поэтому они путешествуют вместе, помогают ему. Вдали от Австралии он время от времени нуждается в близких людях. Это, безусловно, правильный выбор.



Честно, я большая фанатка Ника. Мне нравится его игра. У него нет постоянного тренера, но он всё равно играет здорово. Я уверена, что однажды он выиграет турнир „Большого шлема“. Он вполне может стать и первой ракеткой мира. Конечно, у него бывают проблемы с поведением, что он сам признавал — но я получаю удовольствие от его игры, когда он в настроении, когда побеждает. Надеюсь, вскоре он войдёт в топ-10», — приводит слова Докич Tennis World USA.