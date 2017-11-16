Деллакуа, Гаврилова и Кирьос поддержали легализацию однополых браков в Австралии

Австралийские игроки в своих «твиттерах» прокомментировали решение прошедшего в стране референдума, постановившего легализовать однополые браки. За легализацию браков проголосовало около 61 %.



«Австралия, это великолепно! Я по-настоящему горда этим решением», — написала Кейси Деллакуа.



«Любви сказали „да“!», — написала Дарья Гаврилова.



«Отлично, Австралия! Мы выбрали ответ „да“. Я считаю, что настоящая любвь не знает границ — ни пола, ни расы, ни религии. Горжусь, что страна, гражданином которой я являюсь, легализовала любовь без границ», — высказался Ник Кирьос.



Отметим, что Деллакуа является одной из немногих действующих теннисисток, открыто признавшейся в гомосексуальной ориентации.