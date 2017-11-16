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WTA: матч Весниной с Кузнецовой в Индиан-Уэллсе — 3-й в списке лучших игр сезона

Теннис

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этот раз будут определены лучшие матчи сезона. Третье место занял поединок россиянок Елены Весниной и Светланы Кузнецовой в финале турнира в Индиан-Уэллсе, который состоялся 19 марта.

В той встрече Веснина одержала победу со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4. Для Елены этот титул стал первым в одиночном разряде с 2013 года.

2017 год Елена завершит на 18-й строчке рейтинга WTA, Светлана — на 12-й.

Матч, занявший второе место, будет представлен 17 ноября.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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