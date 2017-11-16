Лыкина проиграла Галфи во втором круге турнира ITF в Тойоте

Российская теннисистка Ксения Лыкина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира ITF в Тойоте (Япония) с призовым фондом $ 60 тыс., в двух партиях проиграв представительнице Венгрии Далме Галфи (2) со счётом 5:7, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 24 минуты. Венгерка 8 раз подала навылет и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету Ксении ни одного эйса и брейка.

За выход в полуфинал соревнований Галфи поспорит с представительницей Японии Дзюнри Намигатой (8). Турнир завершится 19 ноября.