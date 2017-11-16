Врач Надаля: лучшее, что сейчас может сделать Рафа, — это отдохнуть

Врач испанца Рафаэля Надаля Анхель Руис Которро прокомментировал решение первой ракетки мира сняться с Итогового чемпионата ATP в Лондоне из-за травмы колена.



«Это спорт. Ты подходишь к концу году с определёнными проблемами, и выступать становится всё сложнее. Лучшее, что сейчас может сделать Рафа, — это отдохнуть, отправиться домой, поздравить самого себя с проведённым сезоном и восстановиться к следующему.

Мы проведём обследование и приступим к профилактическому лечению. Рафа сыграл на 18 турнирах, включая Итоговый чемпионат. Другие играют больше. Думаю, составленный календарь выступлений оказался правильным», — цитирует Которро RTVE.