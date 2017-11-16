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Врач Надаля: лучшее, что сейчас может сделать Рафа, — это отдохнуть

Теннис

Врач испанца Рафаэля Надаля Анхель Руис Которро прокомментировал решение первой ракетки мира сняться с Итогового чемпионата ATP в Лондоне из-за травмы колена.

«Это спорт. Ты подходишь к концу году с определёнными проблемами, и выступать становится всё сложнее. Лучшее, что сейчас может сделать Рафа, — это отдохнуть, отправиться домой, поздравить самого себя с проведённым сезоном и восстановиться к следующему.

Мы проведём обследование и приступим к профилактическому лечению. Рафа сыграл на 18 турнирах, включая Итоговый чемпионат. Другие играют больше. Думаю, составленный календарь выступлений оказался правильным», — цитирует Которро RTVE.

Надаль снялся с Итогового чемпионата ATP из-за травмы колена
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Рафаэль Надаль
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