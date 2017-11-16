Джокович посетил матч баскетбольной Евролиги «Црвена Звезда» — ЦСКА

Бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вместе со своим отцом Срджаном 15 ноября посетил матч седьмого тура группового этапа баскетбольной Евролиги между белградской «Црвеной Звездой» и московским ЦСКА. Российская команда одержала победу со счётом 85:59.

Фото доступно в официальном «твиттере» Евролиги.



В начала ноября уроженец Белграда досрочно завершивший сезон, покинул топ-10 рейтинга ATP впервые с марта 2007 года. Новак — обладатель «карьерного» «Большого шлема» в одиночном разряде.