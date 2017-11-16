100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Тайбэе

Теннис

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (Q) пробилась в четвертьфинал турнира в Тайбэе, в трёх партиях обыграв представительницу Польши Магдалену Фрех со счётом 1:6, 6:3, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 50 минут. Вероника 7 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса и 6 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Тайбэе Кудерметова поспорит с представительницей Великобритании Наоми Броэди. Турнир завершится 19 ноября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вероника Кудерметова
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент