Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Тайбэе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (Q) пробилась в четвертьфинал турнира в Тайбэе, в трёх партиях обыграв представительницу Польши Магдалену Фрех со счётом 1:6, 6:3, 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 50 минут. Вероника 7 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса и 6 брейков.



За выход в полуфинал соревнований в Тайбэе Кудерметова поспорит с представительницей Великобритании Наоми Броэди. Турнир завершится 19 ноября.