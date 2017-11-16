Чешская полиция не смогла установить личность преступника, напавшего на Квитову

Чешская полиция завершила расследование дела о нападении на чешскую теннисистку Петру Квитову, которое произошло в декабре 2016 года. Уроженка Биловца получила ножевые ранения, защищаясь от нападения мужчины, который проник в её дом. Злоумышленник забрал 5 тыс. чешских крон и скрылся.

Полиция Праги, получившая ряд улик, не смогла установить личность преступника, поэтому дело было закрыто, сообщает Reuters.

Квитова перенесла операцию и смогла вернуться на корт в мае 2017 года. В июне она завоевала титул на турнире в Бирмингеме.