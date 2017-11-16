Эрбер и Маю снялись с Итогового чемпионата ATP в парном разряде

Французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю снялись с Итогового чемпионата ATP в Лондоне в парном разряде. Официальная причина пока не называется. 16 ноября в матче третьего тура группового этапа они должны были сыграть с действующими победителями этих соревнований финном Хенри Континеном и представителем Австралии Джоном Пирсом.



Французский дуэт заменят южноафриканец Рэйвен Клаасен и представитель Индии Раджив Рам, сообщает официальный «твиттер» ATP-тура.

Эрбер и Маю на Итоговом чемпионате ATP 2017 года выиграли один матч из двух.