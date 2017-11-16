Континен и Пирс вышли в полуфинал Итогового чемпионата ATP в парном разряде

В связи с тем, что французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю снялись с Итогового чемпионата ATP в Лондоне в парном разряде, действующие победители этих соревнований финн Хенри Континен и представитель Австралии Джон Пирс досрочно гарантировали себе выход в полуфинал, сообщает официальный «твиттер» ATP-тура.

В третьем туре группового этапа эти дуэты должны были сыграть друг с другом. В итоге Эрбера и Маю заменили южноафриканец Рэйвен Клаасен и представитель Индии Раджив Рам.

Ранее из этой группы в полуфинал вышли американец Райан Харрисон и представитель Новой Зеландии Майкл Винус.