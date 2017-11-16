В 17:00 по московскому времени в Лондоне начнётся матч третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP, в котором сыграют швейцарец Роджер Федерер и представитель Хорватии Марин Чилич. По личным встречам впереди 19-кратный победитель турниров «Большого шлема» — 7-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Чилич в Лондоне

На Итоговом чемпионате ATP 2017 года Роджер выиграл два матча кряду и обеспечил себе место в полуфинале. Марин, потерпевший два поражения, на выход из группы уже не претендует.