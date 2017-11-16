Континен и Пирс одолели Клаасена и Рама на Итоговом чемпионате ATP

Финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс одержали победу над южноафриканцем Рэйвеном Клаасеном и американцем Радживом Рамом в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне в парном разряде со счётом 2:6, 6:1, [10:8]. Продолжительность встречи составила 59 минут. Действующие победители турнира 8 раз подали навылет, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету их соперников 4 эйса, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

Клаасен и Рам заменили на турнире французов Пьер-Юга Эрбера и Николя Маю. Континен и Пирс, одержавшие две победы, вышли в полуфинал соревнований.