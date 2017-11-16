Кербер будет работать под руководством экс-тренера Азаренко и Халеп

21-я ракетка мира немка Анжелика Кербер объявила о начале сотрудничества с бельгийским тренером Вимом Фиссеттом. В прошлом сезоне 29-летняя уроженка Бремена работала под руководством Торбена Белца.

«С Вимом начинается новая глава в моей карьере. С нетерпением жду, когда на следующей неделе выйду на корт и начну работать. Он уже много раз доказывал, что является очень квалифицированным тренером. Мне очень интересно посмотреть, чего мы сможем добиться вместе», — написала Кербер на своей странице в сети «Твиттер».

37-летний Фиссетт ранее работал с белоруской Викторией Азаренко, бельгийкой Ким Клейстерс, британкой Йоханной Контой и румынкой Симоной Халеп.