Т. Надаль: однажды Надаль выиграет Итоговый чемпионат АТР

Тони Надаль, дядя и бывший тренер первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля, выразил уверенность, что его племянник сможет добиться успеха и с новой командой.

«Я сказал Рафе, что это был отличный сезон. Я попросил его сохранять боевой дух, который помог ему одержать все победы в карьере. Уверен, что через несколько недель, когда он приступит к подготовке к новому сезону с Франциско Роигом и Карлосом Мойей, Рафа будет так же голоден до побед и титулов.

Пришло время ставить новые цели. Безусловно, одной из них будет победа на Итоговом чемпионате АТР. Я уверен, что однажды он этого добьётся", — приводит слова Тони Надаля El Pais.