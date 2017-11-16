Федерер победил Чилича на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне

Швейцарец Роджер Федерер (2) в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата АТР в Лондоне переиграл хорвата Марина Чилича (5) со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1. Поединок продолжался 1 час 54 минуты. 36-летний уроженец Базеля, занимающий второе место в рейтинге АТР, исполнил 17 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки, отыграл единственный брейк-пойнт и сделал 3 брейка. Марин совершил 12 эйсов при 4 двойных.

Федерер выиграл третий матч кряду и одержал победу в группе Бориса Беккера, а Чилич покидает соревнования, потерпев три поражения.

«Чемпионат» вёл текстовую-онлайн-трансляцию этого матча.