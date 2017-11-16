Навратилова — Корт: Маргарет! Геи очень любят вечеринки, особенно мальчики

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова ответила на слова обладательницы 24 титулов Grand Slam Маргарет Корт о том, что после легализации однополых браков в Австралии не будут праздновать День матери и День отца.

«Маргарет Корт считает, что в Австралии больше не будет ни Рождества, ни Пасхи, ни Дня отца, ни Дня матери. Маргарет, геи очень любят вечеринки, особенно мальчики. И мы можем просто иметь два Дня отца и два Дня матери», — написала Навратилова на своей странице в сети «Твиттер».

Напомним, на референдуме о легализации однополых браков 61% австралийцев поддержали эту инициативу.