Федерер: рад, что играю на таком уровне прямо сейчас

Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями от победы над хорватом Марином Чиличем со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1 в матче Итогового чемпионата АТР в Лондоне.

«Я показал очень хороший теннис и рад, что играю на таком уровне прямо сейчас. Здесь очень быстрые корты, поэтому каждый промах или ошибка могут стоит очень дорого. На этой неделе во многих матчах была равная игра, по ходу которой преимущество переходило от одного теннисиста к другому.

Думаю, в первом сете я играл чрезмерно агрессивно и нетерпеливо. В конце второй партии я смог изменить это, а в третьем сете мне было легче. Возможно, Марин устал. Но в целом были очень опасные моменты", — приводит слова Федерера официальный сайт АТР.