Чилич: несмотря на три поражения, мой уровень игры не был далёк от хорошего

Хорват Марин Чилич, уступивший швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 1:6 в матче третьего тура группового этапа Итогового чемпионата АТР в Лондоне, прокомментировал своё выступление на соревнованиях, где он потерпел три поражения кряду.

«Несмотря на три неудачи, я чувствовал, что мой теннис не был очень далёк от хорошего уровня. Это, безусловно, позитивный итог. Надеюсь, за межсезонье я полностью восстановлю здоровье и смогу удачно начать следующий сезон», — приводит слова Чилича официальный сайт АТР.