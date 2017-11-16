100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Чилич: несмотря на три поражения, мой уровень игры не был далёк от хорошего

Теннис

Хорват Марин Чилич, уступивший швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 1:6 в матче третьего тура группового этапа Итогового чемпионата АТР в Лондоне, прокомментировал своё выступление на соревнованиях, где он потерпел три поражения кряду.

«Несмотря на три неудачи, я чувствовал, что мой теннис не был очень далёк от хорошего уровня. Это, безусловно, позитивный итог. Надеюсь, за межсезонье я полностью восстановлю здоровье и смогу удачно начать следующий сезон», — приводит слова Чилича официальный сайт АТР.

Источник: ATP Сообщить об ошибке
Теги
Марин Чилич Роджер Федерер
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент