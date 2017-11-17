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Сок одержал победу над А. Зверевым на Итоговом чемпионате АТР

Теннис

Американский теннисист Джек Сок (8) нанёс поражение представителю Германии Александру Звереву (3) в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата АТР в Лондоне. Игра завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:4.

Матч продолжался 1 час 53 минуты. Американец исполнил 5 подач навылет, допустил 4 двойных ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. Немец совершил 5 эйсов при 8 двойных ошибках, реализовав 4 брейк-пойнта из 14.

Сок занимает второе место в группе Бориса Беккера с двумя победами, Зверев — третий.

Итоговый чемпионат ATP 2017. Группа Бориса Беккера
16 ноября 2017 года, четверг. 23:10 МСК
Александр
Зверев
Джек
Сок
4:6 6:1 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Александр Зверев Джек Сок
Новости. Теннис
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