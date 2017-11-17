Сок одержал победу над А. Зверевым на Итоговом чемпионате АТР

Американский теннисист Джек Сок (8) нанёс поражение представителю Германии Александру Звереву (3) в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата АТР в Лондоне. Игра завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:4.



Матч продолжался 1 час 53 минуты. Американец исполнил 5 подач навылет, допустил 4 двойных ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. Немец совершил 5 эйсов при 8 двойных ошибках, реализовав 4 брейк-пойнта из 14.



Сок занимает второе место в группе Бориса Беккера с двумя победами, Зверев — третий.