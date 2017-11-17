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Грабители проникли в дом Винус Уильямс, забрав $ 400 тыс.

Теннис

Американская теннисистка Винус Уильямс стала жертвой злоумышленников, которые пробрались в её дом и похитили $ 400 тыс. Инцидент произошёл в период с 1 по 5 сентября, когда спортсменка принимала участие на US Open, однако стал достояние общественности лишь сейчас, пишет издание Washington Times.

Дом Уильямс находится в хорошо охраняемом районе Палм-Бич-Гарденс в штате Флорида и расположен на территории в тысячу квадратных метров. Недвижимость была приобретена в 2000 году, сейчас её стоимость составляет порядка $ 2,3 млн.

Силам полиции не удалось установить личности преступников, никаких задержаний пока произведено не было.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Винус Уильямс
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