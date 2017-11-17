Серена Уильямс вышла замуж за Алексиса Оганяна

В Центре современного искусства в Новом Орлеане состоялась свадьба 23-кратной победительницы турниров серии «Большого шлема» американской теннисистки Серены Уильямс и бизнесмена Алексиса Оганяна, сообщает People.

Гостями церемонии, в частности, стали певицы Бейонсе, Келли Роуленд, актриса Ева Лонгория с мужем Хосе Бастоном, теннисистка Каролина Возняцки и её возлюбленный баскетболист Дэвид Ли.

Ранее сообщалось, что церемония будет закрытой, а расходы на свадьбу превысят $ 1 млн.

36-летняя Уильямс 11 недель назад родила дочь Алексис Олимпию. Ожидается, что уроженка Сагинау вернётся на корт в начале 2018 года.