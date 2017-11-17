Победы Федерера и Сока — в обзоре матчей Итогового чемпионата ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне обыграл представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:1.
Американский теннисист Джек Сок также в трёх партиях сломил сопротивление представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:4, 1:6, 6:4.
Роджер Федерер и Джек Сок вышли в полуфинал соревнований.
Видеообзор прошедших матчей группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне доступен на «Чемпионате». Турнир завершится 19 ноября.