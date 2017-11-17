Кудерметова проиграла Броэди в четвертьфинале турнира в Тайбэе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова (Q) не смогла пробиться в полуфинал турнира в Тайбэе, в двух партиях проиграв представительнице Великобритании Наоми Броэди со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 54 минуты. Вероника 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 12 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в финал соревнований в Тайбэе Броэди поспорит с победительницей Аранча Рус (Нидерланды) — Лизетт Кабрера (Австралия).