Халеп, Плишкова, Остапенко и Конта сыграют на выставочном турнире в Хуахине

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп, чешка Каролина Плишкова, победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года Елена Остапенко из Латвии и британка Йоханна Конта подтвердили своё участие в выставочном турнире в Хуахине (Таиланд), который пройдёт 23-24 декабря, сообщает Bangkok Post.

По словам вице-президента Азиатской теннисной федерации Сувата Липтапанлопа, после окончания соревнования теннисистки на пять дней останутся в Хуахине и будут готовиться к Открытому чемпионату Австралии 2018 года.