Прямая видеотрансляция матча Итогового чемпионата ATP Тим — Гоффен

В 17:00 по московскому времени в Лондоне начнётся матч третьего тура группового этапа Итогового чемпионата ATP, в котором сыграют австриец Доминик Тим и представитель Бельгии Давид Гоффен. По личным встречам впереди 26-летний уроженец Рокура, занимающий восьмую строчку в рейтинге ATP, — 7-3.

Telesport предлагает прямую видеотрансляцию этого поединка.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию:

текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Гоффен в Лондоне

На Итоговом чемпионате ATP 2017 года оба соперника выиграли по одному матчу из двух. Победитель этой встречи выйдет в полуфинал.