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Кудерметова и Соболенко вышли в полуфинал турнира в Тайбэе в парном разряде

Теннис

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Беларуси Арина Соболенко пробились в полуфинал турнира в Тайбэе в парном разряде, в упорной борьбе сломив сопротивление японки Мисаки Дои и швейцарки Виктории Голубич со счётом 2:6, 7:6 (8:6), [10:8]. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

За выход в финал соревнований в Тайбэе в парном разряде Кудерметова и Соболенко поспорят с представительницами Нидерландов Аранчей Рус и Евой Ваканно. Турнир завершится 19 ноября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вероника Кудерметова
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