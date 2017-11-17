Кудерметова и Соболенко вышли в полуфинал турнира в Тайбэе в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Беларуси Арина Соболенко пробились в полуфинал турнира в Тайбэе в парном разряде, в упорной борьбе сломив сопротивление японки Мисаки Дои и швейцарки Виктории Голубич со счётом 2:6, 7:6 (8:6), [10:8]. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

За выход в финал соревнований в Тайбэе в парном разряде Кудерметова и Соболенко поспорят с представительницами Нидерландов Аранчей Рус и Евой Ваканно. Турнир завершится 19 ноября.