Теннисный корт построен в церкви в Милане

Американский художник Асад Раза соорудил теннисный корт в здании церкви Обращения святого Павла, построенной в XVI веке в историческом центре Милана, сообщает Tennis World USA. Там, где люди обычно молятся и медитируют, теперь прихожане также могут входить в церковь и играть в теннис на оранжевом теннисном корте, вокруг которого статуи и фрески с изображением апостола Павла. Арт-объект можно посетить и сыграть в теннис в течение месяца, с четверга по субботу до 16 декабря.

Примечательно, что чувств местных верующих теннисный корт в священном месте не оскорбляет.