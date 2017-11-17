Гоффен вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР, обыграв Тима

Бельгийский теннисист Давид Гоффен в двух сетах обыграл австрийца Доминика Тима в матче Итогового чемпионата АТР в Лондоне со счётом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 12 минут. Гоффен дважды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Тима 1 эйс, 6 ошибок на подаче и 1 брейк. Гоффен в седьмой раз обыграл Тима в десяти проведённых встречах.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Тим — Гоффен в Лондоне

Гоффен одержал вторую победу на Итоговом чемпионате ATP 2017 года и вышел в полуфинал соревнований.