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Гоффен вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР, обыграв Тима

Теннис

Бельгийский теннисист Давид Гоффен в двух сетах обыграл австрийца Доминика Тима в матче Итогового чемпионата АТР в Лондоне со счётом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 12 минут. Гоффен дважды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Тима 1 эйс, 6 ошибок на подаче и 1 брейк. Гоффен в седьмой раз обыграл Тима в десяти проведённых встречах.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Тим — Гоффен в Лондоне

Гоффен одержал вторую победу на Итоговом чемпионате ATP 2017 года и вышел в полуфинал соревнований.

Итоговый чемпионат ATP 2017. Группа Пита Сампраса
17 ноября 2017 года, пятница. 17:00 МСК
Доминик
Тим
Давид
Гоффен
4:6 1:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Давид Гоффен Доминик Тим
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