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Поражение Тима гарантировало Димитрову место в топ-5 рейтинга АТР по итогам года

Теннис

После поражения австрийца Доминика Тима от бельгийца Давида Гоффена на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне стало известно, что болгарин Григор Димитров гарантировал себе место в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) по итогам 2017 года.

Более того, если Гоффен или американец Джек Сок не станут победителями турнира в Лондоне, Димитров и вовсе поднимется в топ-4.

На данный момент уроженец Хасково занимает шестое место в рейтинге АТР – лучшее в его карьере. Три из своих семи титулов Димитров завоевал в 2017 году, победив на турнирах в Цинциннати, Софии и Брисбене.

Гоффен вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР, обыграв Тима
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Григор Димитров Давид Гоффен Доминик Тим
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