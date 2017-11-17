Поражение Тима гарантировало Димитрову место в топ-5 рейтинга АТР по итогам года

После поражения австрийца Доминика Тима от бельгийца Давида Гоффена на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне стало известно, что болгарин Григор Димитров гарантировал себе место в топ-10 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) по итогам 2017 года.

Более того, если Гоффен или американец Джек Сок не станут победителями турнира в Лондоне, Димитров и вовсе поднимется в топ-4.

На данный момент уроженец Хасково занимает шестое место в рейтинге АТР – лучшее в его карьере. Три из своих семи титулов Димитров завоевал в 2017 году, победив на турнирах в Цинциннати, Софии и Брисбене.