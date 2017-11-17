Гоффен: против Федерера намерен попробовать то, чего никогда не делал раньше

Бельгийский теннисист Давид Гоффен, ставший полуфиналистом Итогового чемпионата АТР, подвёл итоги матча с австрийцем Домиником Тимом и поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала со швейцарцем Роджером Федерером.

“Немного удивлён, как хорошо Тим начал матч. Он хорошо двигался, использовал свои шансы, менял темп – он просто был хорош. Но я помнил, что в предыдущих матчах против него я находил пути к победе. Я знал, что ключом к победе над Тимом может стать агрессивная игра, и я изменил подачу. А он начал сильно бить, даже слишком сильно, и в итоге начал раздумывать, как ударить по мячу.

Полуфинал с Федерером? Мне нечего терять. Он великолепно играет. У меня ещё ни разу не получалось найти способ обыграть Роджера. Честно говоря, не знаю, что делать завтра. Но я собираюсь попробовать что-то другое, чего никогда не делал раньше. Постараюсь сделать все возможное, чтобы играть лучше, чем матч в Базеле”, — приводит слова Гоффена пресс-служба АТР.