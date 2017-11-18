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Димитров за час разгромил Карреньо-Бусту на Итоговом чемпионате АТР

Теннис

Болгарский теннисист Григор Димитров в двух сетах разгромил испанца Пабло Карреньо-Бусту в заключительном матче группового турнира Итогового чемпионата АТР в Лондоне со счётом 6:1, 6:1. Матч продолжался ровно 1 час. Димитров трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Карреньо-Бусты 2 двойные ошибки на подаче. Димитров вышел вперёд в противостоянии с испанцем – 3-2.

За выход в финал Итогового чемпионата АТР Димитров сыграет с американцем Джеком Соком.

Итоговый чемпионат ATP 2017. Группа Пита Сампраса
17 ноября 2017 года, пятница. 23:15 МСК
Пабло
Карреньо-Буста
Григор
Димитров
1:6 1:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Григор Димитров Пабло Карреньо-Буста
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