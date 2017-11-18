Димитров за час разгромил Карреньо-Бусту на Итоговом чемпионате АТР

Болгарский теннисист Григор Димитров в двух сетах разгромил испанца Пабло Карреньо-Бусту в заключительном матче группового турнира Итогового чемпионата АТР в Лондоне со счётом 6:1, 6:1. Матч продолжался ровно 1 час. Димитров трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Карреньо-Бусты 2 двойные ошибки на подаче. Димитров вышел вперёд в противостоянии с испанцем – 3-2.

За выход в финал Итогового чемпионата АТР Димитров сыграет с американцем Джеком Соком.