Маррей завершил сотрудничество с тренером Лендлом

Британский теннисист Энди Маррей и его тренер Иван Лендл приняли решение в очередной раз завершить сотрудничество. Об этом сообщает журналист издания The Times Стюарт Фрейзер.



«Я благодарен Ивану за всю его помощь и руководство на протяжении многих лет. Мы добились больших успехов и многому научились в одной команде», — сказал британский спортсмен.



«Я хочу, чтобы Энди двигался вперёд. Мы отлично провели время, и было очень весело», — отметил Лендл.



Под руководством Лендла Маррей выиграл олимпийский турнир в 2012 году и Уимблдон-2013. Пара прекратила сотрудничество в марте 2014 года, а возобновила его летом 2016-м.