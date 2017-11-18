Тим: после хорошего начала я стал ошибаться и позволил Гоффену вернуться в игру

Австриец Доминик Тим, уступивший в заключительном туре группового этапа Итогового чемпионата АТР в Лондоне бельгийцу Давиду Гоффену со счётом 4:6, 1:6, прокомментировал ход встречи.

«Я очень хорошо начал матч, повёл 3:0, но затем стал допускать по-настоящему плохие ошибки. Я позволил ему вернуться в игру. Со счёта 3:0 я так и не смог вновь поймать свою игру и дальше только проигрывал», — приводит слова Тима официальный сайт турнира.

В полуфинале Давид Гоффен сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.