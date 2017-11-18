Тренер Маррея Дельгадо: Сок победит Димитрова

Джейми Дельгадо, тренер британца Энди Маррея, дал прогноз на полуфинальный матч Итогового чемпионата АТР в Лондоне между болгарином Григором Димитровым и американцем Джеком Соком.

«Я бы сказал, что можно ожидать сенсацию в этом матче. Поставил бы на Сока. Григор будет в необычной для себя позиции фаворита, так что ему придётся справляться с давлением. В психологическом плане этот матч будет отличаться для него», — приводит слова Дельгадо Sky Sports.

В другом полуфинале сыграют швейцарец Роджер Федерер и бельгиец Давид Гоффен.