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Прямая видеотрансляция полуфинала Итогового чемпионата ATP Федерер — Гоффен

Теннис

Швейцарец Роджер Федерер (2) в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном (7). Поединок начнётся в 17:00 по московскому времени. Все шесть предыдущих матчей между этими соперниками завершились в пользу 36-летнего уроженца Базеля.

Telesport предлагает прямую видеотрансляцию этого поединка.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

В финале победитель матча между Федерером и Гоффеном сыграет либо с болгарином Григором Димитровым (6), либо с американцем Джеком Соком (8).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Давид Гоффен Роджер Федерер
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