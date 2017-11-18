Шарапова перевоплотилась в брюнетку ради игры в «убийство»

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова опубликовала свои фотографии в новом образе, созданном для участия в традиционной американской ролевой игре, посвящённой расследованию «убийства». Шарапова пришла на вечеринку в чёрной одежде и с чёрными волосами.

«Хеллоуин прошёл, но время „убийственных“ вечеринок только начинается», — написала Шарапова на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Шараповой.

На данный момент Шарапова занимает 60-е место в рейтинге WТА.