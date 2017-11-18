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Федерер сенсационно проиграл Гоффену в полуфинале Итогового чемпионата ATP

Теннис

Швейцарец Роджер Федерер завершил выступления на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне, сенсационно проиграв бельгийцу Давиду Гоффену в полуфинале — 6:2, 3:6, 4:6.

Поединок продолжался 1 час 45 минут. Гоффен выполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и использовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Федерера 7 подач навылет, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 11. Кроме того, Гоффен 20 раз пробил навылет и совершил 27 невынужденных ошибок. У Федерера было 28 виннерсов и 37 неточностей.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В финале Гоффен встретится либо с болгарином Григором Димитровым, либо с американцем Джеком Соком.

Итоговый чемпионат ATP 2017. 1/2 финала
18 ноября 2017 года, суббота. 17:10 МСК
Роджер
Федерер
Давид
Гоффен
6:2 3:6 4:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Давид Гоффен Роджер Федерер
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