Федерер сенсационно проиграл Гоффену в полуфинале Итогового чемпионата ATP

Швейцарец Роджер Федерер завершил выступления на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне, сенсационно проиграв бельгийцу Давиду Гоффену в полуфинале — 6:2, 3:6, 4:6.



Поединок продолжался 1 час 45 минут. Гоффен выполнил 7 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и использовал 2 брейк-пойнта из 3. На счету Федерера 7 подач навылет, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 11. Кроме того, Гоффен 20 раз пробил навылет и совершил 27 невынужденных ошибок. У Федерера было 28 виннерсов и 37 неточностей.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

В финале Гоффен встретится либо с болгарином Григором Димитровым, либо с американцем Джеком Соком.