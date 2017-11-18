Прямая видеотрансляция полуфинала Итогового чемпионата ATP Димитров — Сок

Болгарин Григор Димитров (6) в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне сыграет с американцем Джеком Соком (8). Поединок начнётся не ранее 23:00 по московскому времени. По личным встречам Сок ведёт со счётом 3:1, причём он выиграл три последних матча, включая игру в этом году в Индиан-Уэллсе.



Telesport предлагает прямую видеотрансляцию этого поединка.



В финале победитель матча между Димитровым и Соком встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, который нанёс поражение швейцарцу Роджеру Федереру.