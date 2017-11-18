Гоффен — шестой теннисист, победивший Надаля и Федерера на одном турнире

Бельгиец Давид Гоффен стал шестым теннисистом в истории, победившим испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера на одном турнире. Впервые такое произошло в 2007 году: серб Новак Джокович обыграл обоих на канадском «Мастерсе», а затем аргентинец Давид Налбандян победил и Надаля, и Федерера на «Мастерсах» в Мадриде и Париже (Мадрид тогда проводился осенью на харде в зале).



На US Open — 2009 обоих теннисистов победил аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, а на Итоговом чемпионате того же года — россиянин Николай Давыденко, который повторил это достижение на старте сезона-2010, в Дохе. Британец Энди Маррей в 2010-м обыграл Надаля и Федерера на канадском «Мастерсе», как и Джокович тремя годами ранее. С тех пор это удавалось только, опять-таки, Джоковичу: ещё четыре раза, в том числе два — на Итоговом турнире (2013, 2015).



Интересно, что все теннисисты, победившие на одном соревновании и Федерера, и Надаля, в итоге становились чемпионами этих турниров.