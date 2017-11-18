Гоффен: победы и над Рафой, и над Роджером были особенными

Бельгиец Давид Гоффен прокомментировал неожиданную победу над швейцарцем Роджером Федерером (2:6, 6:3, 6:4) в полуфинале Итогового чемпионата ATP в Лондоне.



«Честно говоря, не знаю, что мне делать завтра. Мне наконец-то удалось показать свой лучший теннис. После первого сета я заиграл более расслабленно, а главное, впервые на этом турнире почувствовал мяч. Это помогло мне хорошо подавать и здорово играть.



С кем хотел бы встретиться в финале? Если вы посмотрите все матчи этой недели, то поймёте, каков ответ.



Победы и над Рафой, и над Роджером были особенными. Сначала я впервые обыграл Рафу, потом впервые вышел здесь в полуфинал и впервые же победил Роджера, и сделал это на таком крупном соревновании. Идеальный момент для этих результатов.



В конце первой партии я начал лучше чувствовать мяч и стал играть более агрессивно. Я вкладывался в удары, как только у меня появлялся шанс, атаковал и с приёма, и с подачи. Это был ключевой момент успеха — атаковать. Я стал лучше подавать, лучше бить с форхенда, успешно выходить к сетке», — приводит слова Гоффена официальный сайт турнира.