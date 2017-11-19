Федерер: сделав брейк на старте второго сета, Гоффен заиграл намного лучше

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от бельгийца Давида Гоффена в полуфинале Итогового чемпионата ATP и поделился планами подготовки к сезону — 2018.



«Проиграть свою подачу при счёте 0:1 во второй партии было обидно. Я упустил несколько геймболов, а реализуй я один из них, то смог бы продолжать оказывать на него давление. Думаю, именно в этот момент ход игры изменился. Он начал лучше чувствовать себя на приёме, на задней линии, стал делать гораздо меньше ошибок. Улучшил он и приём второй подачи. Пожалуй, можно сказать, что сегодня приём оказался сильнее подачи.



Несмотря на это поражение, год был великолепным. Я очень счастлив, что смог провести почти весь сезон на таком высоком уровне. Я действительно получал от этого удовольствие.



На подготовку к следующему сезону у меня, безусловно, будет гораздо меньше шести месяцев, как в прошлом году. И я не планирую все оставшиеся есть недель посвятить теннису. Хватит двух — трёх. Я делал так на протяжении 15 лет и знаю все нюансы», — приводит слова Федерера официальный сайт тура.