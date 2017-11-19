Димитров одержал победу над Соком в полуфинале Итогового чемпионата ATP

Болгарский теннисист Григор Димитров нанёс поражение сопернику из США Джеку Соку в полуфинале Итогового чемпионата ATP в Лондоне и вышел в финал турнира. Результат матча — 4:6, 6:0, 6:3.



Игра продолжалась ровно 2 часа. Димитров 3 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов и 8. В активе Сока 3 эйса, 2 реализованных брейк-пойнта из 6 и 5 двойных ошибок.



В финале турнира Димитров встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, который сенсационно одержал победу над швейцарцем Роджером Федерером.