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Димитров одержал победу над Соком в полуфинале Итогового чемпионата ATP

Теннис

Болгарский теннисист Григор Димитров нанёс поражение сопернику из США Джеку Соку в полуфинале Итогового чемпионата ATP в Лондоне и вышел в финал турнира. Результат матча — 4:6, 6:0, 6:3.

Игра продолжалась ровно 2 часа. Димитров 3 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов и 8. В активе Сока 3 эйса, 2 реализованных брейк-пойнта из 6 и 5 двойных ошибок.

В финале турнира Димитров встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном, который сенсационно одержал победу над швейцарцем Роджером Федерером.

Итоговый чемпионат ATP 2017. 1/2 финала
18 ноября 2017 года, суббота. 23:10 МСК
Григор
Димитров
Джек
Сок
4:6 6:0 6:3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Григор Димитров Джек Сок
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