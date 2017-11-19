Димитров: хотел бы просто нажать кнопку «повтор» перед матчем с Гоффеном

Болгарин Григор Димитров, благодаря победе над американцем Джеком Соком в полуфинале Итогового чемпионата ATP в Лондоне опередивший в рейтинге немца Александра Зверева и обеспечивший себе третью строчку рейтинг-листа по итогам сезона, прокомментировал это достижение и поделился ожиданиями от финальной встречи с бельгийцем Давидом Гоффеном, которого он ранее разгромил на групповом этапе турнира.



«У меня была цель завершить сезон в топ-10, а в итоге я закончу на третьей строчке. Это просто великолепная награда за труды на тренировках — то, ради чего я работал. И это замечательный итог не только для меня, но и для всей моей команды. Думаю, такой результат станет отличной отправной точкой для работы в ближайшее межсезонье, для того, чтобы хорошо начать и следующий сезон.



Безусловно, Гоффен отлично выступил на этой неделе. Он обыграл Рафу, Роджера. Думаю, сейчас он очень уверен в себе. Однако я собираюсь сосредоточиться не на его уверенности или игре, а на себе. Мне нужно восстановиться и подойти к финалу в оптимальном состоянии. Конечно, это будет другой матч по сравнению с нашей встречей в групповом раунде. Я хотел бы иметь возможность просто нажать на кнопку „повтор“, но это невозможно», — цитирует Димитрова официальный сайт турнира.