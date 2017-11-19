Сок: меня вообще не должно было быть в Лондоне

Американец Джек Сок, в последний момент попавший на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне благодаря победе на «Мастерс 1000» в Париже, прокомментировал выступление на дебютном для себя Итоговом турнире.



«Мне не на что жаловаться. Меня вообще не должно было здесь быть. Но в последний момент я квалифицировался, дебютировал на турнире и сразу вышел в полуфинал из довольно сложной группы, победив хороших игроков. Конечно, обе группы были непростыми, но мне понравилось то, что я сыграл с тремя парнями из моей группы и сумел пройти в полуфинал. Это дало мне большой заряд уверенности в себе.



Мне было нужно какое-то подтверждение того, что я могу играть на таком уровне несколько недель подряд. Я знал, что способен выдавать отдельные матчи, но теперь больше уверен в том, что могу играть на стабильно высоком уровне. Это главное, что дало мне выступление в Лондоне.



Я буду усердно работать в межсезонье и готовиться к следующему сезону. Чего я жду от себя в 2018 году? Пока я не хочу говорить об этом. Хочу поиграть в гольф», — приводит слова Сока официальный сайт турнира.