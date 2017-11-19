Гантухова в своём прощальном матче победила Клейстерс

Бывшая пятая ракетка мира словачка Даниэла Гантухова, объявившая в июле о завершении карьеры, провела прощальный матч в рамках выставочного турнира у себя на родине. Даниэла победила бельгийку Ким Клейстерс со счётом 6:5 (7:4).

В рамках мероприятия немец Томми Хаас победил словака Доминика Хрбаты, а в миксте приняли участие известные словацкие спортсмены и политики. Отдать дань Гантуховой приехал и президент Словакии Андрей Киска, высоко оценивший её достижения.

34-летняя теннисистка за карьеру завоевала семь титулов на соревнованиях WТА-тура, включая две победы в Индиан-Уэллсе, а также дошла до полуфинала Australian Open 2008.