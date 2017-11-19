Видеообзор полуфиналов Федерер — Гоффен и Димитров — Сок на Итоговом турнире АТР

Бельгиец Давид Гоффен (7) в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне неожиданно переиграл швейцарца Роджера Федерера (2) со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

За титул 26-летний уроженец Рокура, занимающий восьмое место в рейтинге АТР, поспорит с болгарином Григором Димитровым (6), одолевшим американца Джека Сока (8) — 4:6, 6:0, 6:3. Отметим, что на групповом этапе Григор разгромил Давида со счётом 6:0, 6:2.

Посмотреть видеообзор полуфинальных матчей Итогового чемпионата АТР в Лондоне можно посмотреть на «Чемпионате».