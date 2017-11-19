Шаповалов получил награду «Восходящая звезда АТР»

В субботу, 18 ноября, после полуфинала Итогового чемпионата АТР в Лондоне между швейцарцем Роджером Федерером и бельгийцем Давидом Гоффеном состоялось торжественное вручение канадцу Денису Шаповалову награды АТР «Восходящая звезда года». Напомним, что по итогам сезона-2017 Денис также удостоился победы в номинации «Прогресс года».

В этом сезоне 18-летний уроженец Тель-Авива дошёл до полуфинала «Мастерса-1000» в Монреале и четвёртого круга US Open. На данный момент он занимает 51-е место в рейтинге АТР.

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