Кто из теннисистов раньше остальных впервые выиграет турнир «Большого шлема»?

«Чемпионат» открывает опрос, в котором интересуется у читателей их мнением относительно перспектив теннисистов выиграть свой первый турнир серии «Большого шлема». Теннисная редакция выбрала 12 игроков, включая россиян Карена Хачанова, Андрея Рублёва и Даниила Медведева.

Также в число потенциальных победителей Grand Slam включены немец Александр Зверев, канадец Денис Шаповалов, бельгиец Давид Гоффен, японец Кей Нисикори, австриец Доминик Тим, хорват Борна Чорич, француз Жо-Вильфрид Цонга, болгарин Григор Димитров и австралиец Ник Кирьос.

Отдать свой голос за один из вариантов можно на «Чемпионате».